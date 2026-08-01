रोडवेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से 40 हजार की ठगी

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे ज्वाइनिंग लेटर भी प्राप्त हो गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद विभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। इसी बीच उसकी मुलाकात परिवहन निगम के लखनऊ मुख्यालय में कार्यरत बताए गए विपिन कुमार दुबे से हुई। आरोप है कि विपिन कुमार दुबे ने स्वयं को प्रभावशाली बताते हुए भरोसा दिलाया कि वह उसका नाम ज्वाइनिंग सूची में शामिल कराकर जल्द नियुक्ति दिला देगा। इसके एवज में उसने पहले 40 हजार रुपये की मांग की। नौकरी मिलने की उम्मीद में पीड़िता ने 15 मार्च 2026 को गूगल पे के माध्यम से 40 हजार रुपये आरोपी के खाते में भेज दिए। पीड़िता का कहना है कि रुपये लेने के बाद न तो उसकी ज्वाइनिंग कराई गई और न ही उसका नाम सूची में शामिल हुआ। जब उसने कई बार संपर्क किया तो आरोपी ने नया बहाना बनाते हुए कहा कि अब ज्वाइनिंग सूची में नाम शामिल कराने के लिए तीन लाख रुपये और देने होंगे। आरोप है कि उसने साफ तौर पर कहा कि अतिरिक्त रकम दिए बिना नियुक्ति संभव नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पीड़िता इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ रही। पीड़िता के अनुसार, जब उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ तो उसने पहले आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। वहां से संतोषजनक कार्रवाई न होने पर उसने पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर हर्रैया थाने की पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी विपिन कुमार दुबे के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब बैंक खाते में हुए ऑनलाइन लेनदेन, गूगल पे भुगतान, मोबाइल कॉल डिटेल, चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने इसी प्रकार अन्य अभ्यर्थियों से भी रुपये वसूले हैं या नहीं। यदि जांच में ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो मामले का दायरा और बढ़ सकता है।पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का कहना है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर सक्रिय ठगों के नेटवर्क को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन के रुपये न दें और यदि कोई इस प्रकार की मांग करता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें।