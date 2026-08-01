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रोडवेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से 40 हजार की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में एक युवती से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नौकरी के नाम पर 40 हजार रुपये लिए गए और ज्वाइनिंग सूची में नाम शामिल कराने के लिए अतिरिक्त तीन लाख रुपये की मांग की गई। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

रोडवेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से 40 हजार की ठगी

बलरामपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवती से 40 हजार रुपये लेने और बाद में ज्वाइनिंग सूची में नाम शामिल कराने के लिए तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद हर्रैया थाने में आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में ऑनलाइन लेनदेन और अन्य दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। हर्रैया थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर (नंदापुरवा) निवासी नीलम यादव पुत्री बलवीर शरण ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नौकरी के लिए आवेदन किया था।

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चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे ज्वाइनिंग लेटर भी प्राप्त हो गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद विभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। इसी बीच उसकी मुलाकात परिवहन निगम के लखनऊ मुख्यालय में कार्यरत बताए गए विपिन कुमार दुबे से हुई। आरोप है कि विपिन कुमार दुबे ने स्वयं को प्रभावशाली बताते हुए भरोसा दिलाया कि वह उसका नाम ज्वाइनिंग सूची में शामिल कराकर जल्द नियुक्ति दिला देगा। इसके एवज में उसने पहले 40 हजार रुपये की मांग की। नौकरी मिलने की उम्मीद में पीड़िता ने 15 मार्च 2026 को गूगल पे के माध्यम से 40 हजार रुपये आरोपी के खाते में भेज दिए। पीड़िता का कहना है कि रुपये लेने के बाद न तो उसकी ज्वाइनिंग कराई गई और न ही उसका नाम सूची में शामिल हुआ। जब उसने कई बार संपर्क किया तो आरोपी ने नया बहाना बनाते हुए कहा कि अब ज्वाइनिंग सूची में नाम शामिल कराने के लिए तीन लाख रुपये और देने होंगे। आरोप है कि उसने साफ तौर पर कहा कि अतिरिक्त रकम दिए बिना नियुक्ति संभव नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पीड़िता इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ रही। पीड़िता के अनुसार, जब उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ तो उसने पहले आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। वहां से संतोषजनक कार्रवाई न होने पर उसने पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर हर्रैया थाने की पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी विपिन कुमार दुबे के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब बैंक खाते में हुए ऑनलाइन लेनदेन, गूगल पे भुगतान, मोबाइल कॉल डिटेल, चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने इसी प्रकार अन्य अभ्यर्थियों से भी रुपये वसूले हैं या नहीं। यदि जांच में ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो मामले का दायरा और बढ़ सकता है।पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का कहना है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर सक्रिय ठगों के नेटवर्क को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन के रुपये न दें और यदि कोई इस प्रकार की मांग करता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें।

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