अस्पताल के स्कैनर के जरिए मंगाए थे रुपये

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। योग शिक्षकों की भर्ती के नाम पर हुए फर्जीवाड़े और दो करोड़ से अधिक की ठगी के मामले का मुख्य आरोपी दिल्ली की एनजीओ मेक्स आइडिया मेडिटेशन का संचालक गणेश उपाध्याय घर छोड़कर फरार है। पुलिस ने दिल्ली स्थित उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसकी पत्नी के नाम से दर्ज मकान पर भी कोई नहीं। उधर, पुलिस की छानबीन के दौरान यह सामने आया है कि गणेश उपाध्याय ने शिक्षक भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से लखनऊ के एक अस्पताल के नाम से बने स्कैनर के जरिए आनलाइन रुपये खाते में मंगाए थे।

पुलिस इस खाते की की पूरी डिटेल खंगाल रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि खाता वास्तव में किसी अस्पताल का है या फिर उसे अस्पताल के नाम से फर्जी तरीके से खुलवाया गया है। जिले के परिषदीय विद्यालयों में योग शिक्षकों की भर्ती के नाम पर दिल्ली की एनजीओ मेक्स आइडिया मेडिटेशन के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र देकर कुल 118 अभ्यर्थियों से ठगी की गई थी। कुल 118 अभ्यर्थियों से दो करोड़ से अधिक रुपये वसूले गए। ‘हिन्दुस्तान’ में फर्जीवाड़े से संबंधित खबरें प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद पुलिस ने इस मामले में तीन नामजद समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने एक आरोपी रितेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अब मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है।