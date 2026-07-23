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पोर्टल पर गड़बड़ी कर फर्जी 31 छात्र-छात्राओं ने ले ली छात्रवृत्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर गड़बड़ी कर 31 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं ने 13800 रुपये की छात्रवृत्ति उठाई। इसके लिए नैना नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्राइडेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है और बड़ी रैकेट की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है।

पोर्टल पर गड़बड़ी कर फर्जी 31 छात्र-छात्राओं ने ले ली छात्रवृत्ति

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर गड़बड़ी कर अल्पसंख्यक वर्ग के 31 छात्र-छात्राओं ने छात्रवृत्ति के 13800-13800 रुपये उठा लिए गए। इसके लिए दो निजी शैक्षणिक संस्थानों के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। यह राशि केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2020-2022 की है। फर्जीवाड़ा जिले के नैना नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्राइडेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के नाम का गलत तरीके से उल्लेख कर किया गया है। इन दोनों संस्थानों में जो कोर्स संचालित नहीं हैं, उसके नाम पर भी छात्रवृत्ति उठाई गई है। इसमें पोर्टल पर फर्जीवाड़ा कर छात्रवृत्ति की राशि दिलाने वाले बड़े रैकेट की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजीव रंजन ने मंगलवार को साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है。

संस्थान में नामांकित नहीं, फिर भी दिया नाम:

एफआईआर में कल्याण अधिकारी ने कहा है कि नेशनल स्कॉलरशिप को लेकर नैना नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्राइडेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का भौतिक निरीक्षण किया गया। नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि नेशनल स्कॉलरशिप से लाभान्वित 13 छात्राओं की सूची में बीएससी नर्सिंग का कोर्स दर्ज है। यह कोर्स उनके संस्थान में संचालित नहीं होता है। फर्जीवाड़ा के आरोप में शामिल छात्राएं इस संस्थान में नामांकित भी नहीं है। संस्थान के नाम का गलत इस्तेमाल कर फर्जी छात्राओं ने छात्रवृत्ति का लाभ लिया है। वहीं, ट्राइडेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की रिपोर्ट में भी उनके संस्थान के नाम का गलत इस्तेमाल कर 18 फर्जी छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति लेने की बात है।

संस्थानों के निरीक्षण में खुला फर्जीवाड़ा :

वर्ष 2020-2022 सत्र में खास कोर्सों के लिए दो निजी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित होने को लेकर एनएसपी पोर्टल पर आवेदन आने व छात्रवृत्ति प्राप्त करने को लेकर अधिकारियों को शक हुआ। वहीं, इसको लेकर कई शिकायतें भी मिल रही थी। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने इन संस्थानों का भौतिक निरीक्षण किया। इसमें फर्जीवाड़े का भेद खुल गया। इसके बाद लाभान्वित कई छात्र-छात्राओं से छात्रवृत्ति की राशि की वसूली की भी कार्रवाई की गई।

इनपर फर्जीवाड़े का आरोप

नैना नर्सिंग ट्रेनिंग इस्टीट्यूट के नाम पर फर्जीवाड़े में मोतीजान नेसा, हकीमा खातून, अनोवर अहमद, रूपसेना बेगम, असरू, सुरातन नेसा, रेजिना खातून, गुलसेना खातून, सुफिया खातून, समीरूल, अलीना व अलीमा खातून शामिल हैं। वहीं, ट्राइडेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के नाम पर फर्जीवाड़ा में आरोपितों में आयशा खातून, खजीमुद्दीन, मुन्ना अजीज, रेसिदा खातून, एसके जलालुद्दीन, बबली, अनु बेगम, फिरोजा खातून, मरजीना खातून, रूना लैला, हसीबुल रहमान, लैमाफ बेगम, सरबानू, मो.फराज, मनजुरा बेगम, जायदा खातून, तसीर मोहम्मद व मो.अमीन शामिल हैं।

सामान्य प्रश्न

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर गड़बड़ी का क्या मामला है?
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 31 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं ने 13800 रुपये की छात्रवृत्ति उठाई, इसके लिए दो निजी शैक्षणिक संस्थानों के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया।

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