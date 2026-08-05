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हज यात्रा के नाम पर 12.17 लाख की ठगी, मस्जिद के इमाम और साथी पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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हज यात्रा पर भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जमील अहमद के साथ 12 लाख 17 हजार रुपये की ठगी की गई। इमाम ख्वाजा अहमद कारी और उनके साथी इमरान पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित को प्राइवेट हज यात्रा का झांसा दिया और नकद पैसे ठग लिए।

हज यात्रा के नाम पर 12.17 लाख की ठगी, मस्जिद के इमाम और साथी पर केस दर्ज

हज यात्रा पर भेजने के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी का एक मामला सामने आया है। थाना कोतवाली में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से 12 लाख 17 हजार रुपये की ठगी के आरोप में मोती मस्जिद के इमाम ख्वाजा अहमद कारी और उसके साथी इमरान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित जमील अहमद जो जिला पूर्ति कार्यालय रामपुर से चपरासी के पद से सेवानिवृत्त हैं और ग्राम खाता कलां (थाना मिलक) के निवासी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल व पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि वह नोदरा चौकी स्थित मोती मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। वहीं उनकी पहचान मस्जिद के इमाम ख्वाजा अहमद कारी और इमरान से हुई।

पीड़ित के अनुसार, जब उन्होंने इमाम से सरकारी कोटे से हज पर न जा पाने की बात कही, तो आरोपियों ने उन्हें और उनकी पत्नी फूल बी को प्राइवेट तौर पर हज पर भेजने का झांसा दिया और 9 लाख रुपये का खर्च बताया।पीड़ित ने हज यात्रा की आस में अपनी जमा पूंजी, पेंशन के पैसे, जमीन और पत्नी के सोने के कुंडल बेचकर मई से जून 2026 के बीच आरोपियों को 9 लाख रुपये नकद सौंप दिए। आरोपियों के कहने पर पीड़ित ने 14 मई 2026 को गांव वालों और रिश्तेदारों के लिए दावत का आयोजन भी किया, जिसमें लगभग 2.50 लाख रुपये खर्च हुए। इसके अलावा आरोपी पीड़ित के घर से 17 हजार रुपये की कीमत का एक बकरा और 50 हजार रुपये का अन्य सामान भी ले गए। आरोपियों ने पीड़ित के बेटे के व्हाट्सएप पर फर्जी फ्लाइट टिकट भेजे और बाद में उन्हें डिलीट करके टिकट कैंसिल होने का बहाना बनाया। बार-बार तारीखें बदलने पर जब पीड़ित ने कैफे पर जाकर टिकटों की जांच कराई, तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।ठगी का अहसास होने पर जब पीड़ित और उनकी पत्नी ने अपने पैसे और कब्जे में लिए गए पासपोर्ट वापस मांगे, तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और उनके साथ गाली-गलौज करते हुए पुलिस की धमकी दी।

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