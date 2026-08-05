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इंग्लैंड भेजने के नाम पर साढ़े छह लाख की ठगी, चार पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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इंग्लैंड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से साढ़े छह लाख रुपये ठगने के आरोप में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित मुशर्रफ मियां ने आरोपी विजय कंबोज पर नौकरी और फर्जी वीजा के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। सभी आरोपी फरार हो चुके हैं।

इंग्लैंड भेजने के नाम पर साढ़े छह लाख की ठगी, चार पर केस दर्ज

इंग्लैंड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से साढ़े छह लाख रुपये ठगने और फर्जी वीजा व फ्लाइट टिकट देने के आरोप में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भगवतनगर निवासी मुशर्रफ मियां ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि वह ड्राइविंग कर परिवार का पालन-पोषण करता है। गांव के परिचित विजय कंबोज पुत्र लकमीर चंद्र निवासी भगवतनगर ने उसे इंग्लैंड में डेढ़ से दो लाख रुपये प्रतिमाह वेतन वाली नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि विजय कंबोज ने करीब आठ लाख रुपये खर्च आने की बात कहकर किस्तों में रकम ली।

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26 मई को 50 हजार रुपये खाते में और एक लाख रुपये नकद लिए गए। इसके बाद 10 जून को विजय कंबोज के कहने पर जरनैल सिंह पुत्र गणेशा निवासी पदमपुर, थाना मिलक खानम, तथा संदीप कंबोज उर्फ लवली पुत्र लालचंद्र और विकास पुत्र लालचंद्र निवासी फाजलपुर नूरपुर, थाना स्वार के माध्यम से मेडिकल और वीजा प्रक्रिया के नाम पर एक लाख रुपये लिए गए। 10 जुलाई को एक लाख रुपये और दिलवाए गए। पीड़ित के अनुसार 11 जुलाई को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर चारों आरोपियों ने उससे दो लाख रुपये नकद लेकर पासपोर्ट, वीजा और फ्लाइट टिकट दिए। बोर्डिंग के दौरान जांच में वीजा और टिकट फर्जी पाए गए। आरोप है कि इसके बाद आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत करने पर उसे धमकी भी दी गई। कोतवाल अनुपम शर्मा ने बताया पीड़ित मुशर्रफ मियां की तहरीर पर विजय कंबोज, जरनैल सिंह, संदीप कंबोज उर्फ लवली और विकास के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार को सौंपी गई है।

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