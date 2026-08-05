बहाली के नाम से महिला से 39 लाख की ठगी
पूर्णिया में शिक्षा विभाग में बहाली के नाम पर एक महिला से 39 लाख रुपये ठग लिए गए। ठगों ने झांसा देकर महिला से राशि की कई किस्तें लीं। पीड़िता ने मामला सहायक खजांची थाना में दर्ज कराया है। आरोपी सहरसा जिले के निवासी हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शिक्षा विभाग में बहाली के नाम पर एक महिला से 39 लाख रुपये ठग लिए गए। ठगों ने उनसे कई किस्तों में रुपये लिए और बहाली का झांसा देते रहे। पीड़िता को जब ठगी एहसास हुआ तो उन्होंने सहायक खजांची थाना में केस दर्ज कराया है। आरोपी की पहचान सहरसा जिले के सलखुआ निवासी अनंत शर्मा तथा एक महिला के रूप में हुई है। पीड़िता खजांची थाना के शिवपुरी भट्ठा बाजार निवासी अनुराधा रानी है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि वह शहर के प्राथमिक विद्यालय बक्साघाट चूनापुर रोड में प्रधान शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। वर्ष 2019 में विभाग की ओर से कार्रवाई के दौरान उन्हें नौकरी से हटा दिया गया।
आरोप है कि कुछ दिनों बाद दोनों आरोपी पीड़िता के संपर्क में आए और उन्हें फिर से बहाल करवाने का भरोसा दिया। पीड़िता जब आरोपियों के झांसे में पूरी तरह आ गई, तब आरोपियों ने उनसे किस्तवार रुपये ऐंठना शुरू कर दिया। सहायक खजांची थानाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों आरोपी मौजूदा समय में केहाट थानान्तर्गत भूतनाथ मंदिर के समीप रह रहे हैं। पीड़िता के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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