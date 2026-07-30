एटीएम में फ्रेंचाइज़ी ने ढाई लाख रुपये की नकदी हडपी, मुकदमा

थाना हाइवे अंतर्गत एटीएम मशीन में कैश लोडिंग करने के दौरान लाखों रुपये की रकम को धोखाधड़ी कर गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी के एटीएम में कम नगदी लोड कर ढाई लाख रुपये हड़पने का आरोप मास्टर फ्रेंचाइज़ी संचालक पर लगा है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस नामजद के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत के आरोप में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। हिताची पेमेंट सर्विसेज प्रालि. के सहायक प्रबंधक हनुमान शरण ने पुलिस एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा। इसके माध्यम से अवगत कराया कि उनकी कंपनी एटीएम संचालन का कार्य करती है। कंपनी ने एटीवी के पीछे महोली स्थित एटीएम के संचालन को शिवम साइबर कैफे के पुष्पेंद्र निवासी कलेज टुंडा बिहार, ज्योति नगर मथुरा को मास्टर फ्रेंचाइज़ी बनाया था। कंपनी द्वारा फ्रेंचाइज़ी के बैंक खाते में समय-समय पर करीब 6.76 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। आरोप है कि इसमें से करीब 6.71 करोड रुपये राशि निकाली गयी। ​कंपनी के स्विच डेटा और परीक्षण के उपरांत खुलासा हुआ कि आरोपी पुष्पेंद्र ने एटीएम मशीन में 4.50 लाख रुपये कम लोड किये और कंपनी को लगातार झूंठी सूचना देता रहा。