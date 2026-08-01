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Saharanpur News: जिंदा महिला को कागजों में मृत दिखाकर लोन माफी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: जिंदा महिला को कागजों में मृत दिखाकर लोन माफी का आरोपजिंदा महिला को कागजों में मृत दिखाकर लोन माफी का आरोपजिंदा महिला को कागजों में मृत दिखाकर लोन माफ

Saharanpur News: जिंदा महिला को कागजों में मृत दिखाकर लोन माफी का आरोप

Saharanpur News: गंगोह। खानपुर गुर्जर गांव में जिंदा महिला को कागजों में मृत दिखाकर विभिन्न बैंकों में लोन माफी का दावा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पंचायत सहायक समेत दो लोगों पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, धोखाधड़ी और लाखों रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने उसकी अशिक्षित पत्नी के दस्तावेजों पर अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से लोन कराया। एक निजी फाइनेंस कंपनी से करीब एक लाख रुपये पत्नी के खाते में आए, जिसे बैंक ले जाकर निकलवा लिया गया। आरोपियों ने भरोसा दिया कि सरकारी योजना से सभी लोन माफ हो जाएंगे।

इसके बाद पत्नी को विभिन्न बैंकों में ले जाकर उसके नाम का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराया गया। 28 जुलाई को बैंक कर्मचारी घर पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड में महिला को मृत दर्शाकर प्रमाण पत्र लगाया गया है। पीड़ित का आरोप है कि अब आरोपी पॉपलर के पेड़ों से मिली रकम से लोन चुकाने की सलाह दे रहे हैं। उसने जांच और कार्रवाई की मांग की है।

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