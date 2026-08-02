Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

मेरठ के पल्लवपुरम निवासी राजन वर्मा ने लखनौती के जंगल में 80 लाख रूपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में आरोप है कि जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई। पीड़ित ने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया

पुरकाजी। मेरठ के पल्लवपुरम निवासी राजन वर्मा पुत्र अरविंद कुमार वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में बताया कि लखनौती के जंगल में जमीन बेचने के मामले 80 लाख रूपए की धोखाधड़ी की गई। जबकि यह जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई है। पीड़ित ने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस ने लखनौती निवासी कमरपाल, विनोद कुमार, राजकुमार, प्रमोद, वेदपाल, बृजपाल, संसारवती, अमित कुमार, टिंकू, निरंजन, कदम सिंह, कालूराम,भूराहेड़ी निवासी निर्देश, मुजफ्फरनगर निवासी नीरज अरोरा के खिलाफ गाली-गलौज व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।