धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया
मेरठ के पल्लवपुरम निवासी राजन वर्मा ने लखनौती के जंगल में 80 लाख रूपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में आरोप है कि जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई। पीड़ित ने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
पुरकाजी। मेरठ के पल्लवपुरम निवासी राजन वर्मा पुत्र अरविंद कुमार वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में बताया कि लखनौती के जंगल में जमीन बेचने के मामले 80 लाख रूपए की धोखाधड़ी की गई। जबकि यह जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई है। पीड़ित ने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस ने लखनौती निवासी कमरपाल, विनोद कुमार, राजकुमार, प्रमोद, वेदपाल, बृजपाल, संसारवती, अमित कुमार, टिंकू, निरंजन, कदम सिंह, कालूराम,भूराहेड़ी निवासी निर्देश, मुजफ्फरनगर निवासी नीरज अरोरा के खिलाफ गाली-गलौज व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
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