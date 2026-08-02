ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4.13 लाख की ठगी, तीन पर केस
ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन लोगों ने 4.13 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने फर्जी वीजा और नौकरी के दस्तावेज दिए। जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। कोर्ट के आदेश पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है।
ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4.13 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ितों ने आरोपियों पर फर्जी वीजा देने का आरोप लगाया है। डिडौली क्षेत्र के गांव गौसपुर मिलक उर्फ चक पायंती निवासी शहबाज आलम के मुताबिक वह और उसके दो दोस्त बेरोजगार थे। इसी दौरान गांव सरकड़ी अजीज निवासी राजकुमार व अंकित के जरिए उनकी मुलाकात युवक नसीम से हुई। उसने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का भरोसा उन्हें दिया। आरोप है कि तीनों से पहले फाइल चार्ज के नाम पर 50 हजार रुपये ले लिए और बाद में वीजा, मेडिकल व अन्य खर्चों के नाम पर 4.13 लाख रुपये वसूल लिए।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के नाम से नियुक्ति पत्र, नौकरी का एग्रीमेंट और वीजा संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए। बाद में उन्हें चंडीगढ़ में वीजा सेंटर भेज दिया, जांच कर अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेज फर्जी हैं। जानकारी पर तीनों के होश उड़ गए। इसके बाद जब आरोपियों पर पैसे देने का दबाव बनाया तो आनाकानी शुरू कर दी। रकम मांगने पर दिया गया एक चेक बैंक में धनराशि नहीं होने के चलते बाउंस हो गया। पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर शहबाज ने कोर्ट की शरण ली। सीओ सिटी डॉ.प्रदीप कुमार ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें