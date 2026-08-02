ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4.13 लाख की ठगी, तीन पर केस

ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4.13 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ितों ने आरोपियों पर फर्जी वीजा देने का आरोप लगाया है। डिडौली क्षेत्र के गांव गौसपुर मिलक उर्फ चक पायंती निवासी शहबाज आलम के मुताबिक वह और उसके दो दोस्त बेरोजगार थे। इसी दौरान गांव सरकड़ी अजीज निवासी राजकुमार व अंकित के जरिए उनकी मुलाकात युवक नसीम से हुई। उसने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का भरोसा उन्हें दिया। आरोप है कि तीनों से पहले फाइल चार्ज के नाम पर 50 हजार रुपये ले लिए और बाद में वीजा, मेडिकल व अन्य खर्चों के नाम पर 4.13 लाख रुपये वसूल लिए।