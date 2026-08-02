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नौकरी दिलाने के नाम पर दस लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के झूंसी में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अवधेश कुमार यादव से ईश्वरी प्रसाद ने 10 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने नौकरी नहीं दी और पैसे वापस मांगने पर धमकी दी।

नौकरी दिलाने के नाम पर दस लाख की ठगी

प्रयागराज, संवाददाता। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दस लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। झूंसी में रहने वाले अवधेश कुमार यादव की तहरीर के मुताबिक मीरापट्टी ट्रांसपोर्ट नगर निवासी ईश्वरी प्रसाद ने सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा दिया और नियुक्ति पत्र भी दिखाया। इसके बाद उसने अपने तथा सहयोगी वंदना रानी यादव के बैंक खातों में यूपीआई, चेक और ऑनलाइन माध्यम से दस लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। काफी समय बीतने के बाद भी न नौकरी मिली और न ही रुपये वापस मिले।

रुपये वापस मागंने पर आरोपियों ने गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

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