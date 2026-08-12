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वीजा-टिकट के नाम पर 92 हजार से ज्यादा की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में एक युवक ने ट्रैवल कंपनी ट्रूली अमेजिंग ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की है। युवक ने 92,300 रुपये का भुगतान किया था, लेकिन वैध वीजा और हवाई टिकट नहीं मिले। कंपनी ने उसे झूठे संदेश भेजकर पैसे हड़पे। अब पुलिस ने कंपनी के निदेशक और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

वीजा-टिकट के नाम पर 92 हजार से ज्यादा की ठगी

बरेली। विदेश यात्रा के लिए वीजा और हवाई टिकट दिलाने के नाम पर 92 हजार रुपये से ज्यादा की ठगी कर ली गई। इस मामले में इज्जतनगर थाने में ट्रैवल कंपनी के निदेशक और कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महानगर निवासी आदित्य मोहित शर्मा ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2025 में शादी के बाद घूमने के लिए उन्होंने ट्रूली अमेजिंग ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया था। कंपनी की निदेशक तनवी कथूरिया ने उन्हें स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के लिए वीजा व हवाई जहाज के टिकट दिलाए। जून 2025 में उन्होंने इसी कंपनी से ग्रीस के टिकट कराए।

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भरोसा होने के बाद जापान यात्रा के लिए अगस्त 2025 में टिकट कराने के लिए उनकी पत्नी ने कंपनी द्वारा भेजे गए लिंक पर 92,300 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी रवि कुमार ने मोबाइल से हवाई जहाज के टिकट भेजे। साथ ही तनवी कथूरिया ने भरोसा दिलाया कि यात्रा का वीजा भी समय से मिल जाएगा। वे लोग वीजा आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया। बाद में रकम वापस मांगने पर टिकट रद्द होने का संदेश भेजा गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि टिकट रद्द कराने के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर रकम हड़प ली गई, जबकि उन्होंने टिकट रद्द होने के संबंध में थर्ड पार्टी कंपनी से संपर्क किया तो पता चला कि 35,624 रुपये तनवी को भेजे गए थे और 15 हजार रुपये ट्रिप क्वाइन दिए गए थे। मगर आरोपियों ने उनकी पूरी रकम हड़प ली। उन्होंने दोनों के खिलाफ थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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