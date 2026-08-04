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‘कस्तूरी’ ने फिर पुलिसकर्मी से 25 लाख ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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शिवपुर में कस्तूरी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों पर एक और फ्रॉड केस दर्ज हुआ। मुख्य आरक्षी कन्हैया लाल गोंड ने आरोप लगाया है कि उन्हें आवास दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने गंभीरता से मामले को लिया है और जांच शुरू कर दी है।

‘कस्तूरी’ ने फिर पुलिसकर्मी से 25 लाख ठगे

शिवपुर, संवाद। कस्तूरी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों पर सोमवार को फ्रॉड का एक और केस दर्ज हुआ। अबकी शिवपुर थाने में तैनात मुख्य आरक्षी कन्हैया लाल गोंड ने रिपोर्ट लिखाई है। उनका आरोप है कि मकान दिलाने के नाम पर उन्हें 25 लाख रुपये का चूना लगाया गया। आरोपियों पर एससी/एसटी धारा भी लगाई गई। बता दें कि कंपनी के खिलाफ 15-16 मामले दर्ज हो चुके हैं। सर्वाधिक पीड़ित पुलिसकर्मी हैं। पुलिस महकमे ने इसे गंभीरता से लिया है। एसीपी अपूर्व पांडेय मामले की जांच करेंगे। शिवपुर थाने में तैनात मुख्य आरक्षी कन्हैया लाल गोंड सुल्तानपुर गांव (मऊ) रहने वाले हैं।

बताया कि अशोक विहार कॉलोनी (पहड़िया) में उनकी मुलाकात गौरव गुप्त से हुई। उसने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताया। बताया कि नदेसर में उसके मित्र का ऑलीशान मकान बिकाऊ है। अगले दिन वह उन्हें मकान दिखाने ले गया। बंद मकान दिखाकर दावा किया कि यह प्रॉपर्टी उसकी मां की कंपनी कस्तूरी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के जरिये बिकेगी। वह उसकी बातों में आ गए। बहकावे में आकर उन्होंने मंडुवाडीह निवासी कस्तूरी देवी, दीपक गुप्त और कशिश चौहान के खाते में 25 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

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