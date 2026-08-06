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एसपी के आदेश पर चार लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र के पुरवा गांव में एक ही परिवार के चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। विनय कुमार ने पहले ऑनलाइन शिकायत की थी, फिर एसपी से मदद मांगी। 1 अगस्त को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

एसपी के आदेश पर चार लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

हरदोई। एसपी के आदेश पर बघौली थाना क्षेत्र के पुरवा गांव निवासी एक ही परिवार के चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, धन हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बालामऊ निवासी विनय कुमार ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत 11 जुलाई को बघौली थाने में ऑनलाइन की थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 28 जुलाई को पुलिस अधीक्षक हरदोई से शिकायत की। एसपी के निर्देश पर 1 अगस्त को बघौली पुलिस ने पुरवा गांव निवासी आशीष, ज्योति, शिवकुमार और हेमलता के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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