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मशरूम प्लांट में खराब कूलिंग सिस्टम लगाकर 3.70 करोड़ ऐंठे, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अलवर, राजस्थान की कंपनी सेल्सियस रेफ्रिजरेशन के चार कर्मचारियों के खिलाफ संदीप खन्ना की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी ने 96 लाख रुपये में कूलिंग सिस्टम लगाया जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, और अतिरिक्त पैसे लेकर ग्राहकों से धोखाधड़ी की।

मशरूम प्लांट में खराब कूलिंग सिस्टम लगाकर 3.70 करोड़ ऐंठे, केस दर्ज

सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अलवर राजस्थान की कंपनी सेल्सियस रेफ्रिजरेशन के अनिमेष दोसान, हनी पोखरियाल, चंद्र यादव और पवन शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कराया है। यह मुकदमा सिविल लाइंस के देव विहार कालोनी निवासी कारोबारी संदीप खन्ना की तहरीर पर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने मसरूम प्लांट में कूलिंग सिस्टम लगाने में गड़बड़ी करके 3.70 करोड़ रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। थाना सिविल लाइंस के देव विहार कालोनी निवासी संदीप खन्ना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह ऑटोक्राफ्ट टवर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। उनका एक मशरूम प्लांट हापुड़ जिले के गांव गढ़मुक्तेश्वर में है।

संदीप खन्ना के अनुसार उन्होंने राजस्थान के अलवर स्थित सेल्सियस रेफ्रिजरेशन कंपनी से अपने मशरूम प्लांट में कूलिंग सिस्टम लगवाने की बात की थी। कंपनी के लोगों ने 96 लाख रुपये में कूलिंग सिस्टम लगाया, लेकिन वह सही से काम नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत करने पर अनिमेष दोसान और उसके साथियों ने कहा कि कूलिंग प्लांट को अच्छे से चलाने के लएि 66 टन का कूलिंग सिस्टम और लगाना होगा। इसी तरह कभी 66 टन और कभी 200 टन की क्षमता बढ़ाने के नाम पर अतिरिक्त पैसे लेते रहे। शक होने पर संदीप खन्ना ने दूसरी कूलिंग सिस्टम लगाने वाली फर्म से बात की और चेक कराया तो धोखाधड़ी का पता चला। संदीप का आरोप है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करके कम क्षमता की कूलिग कोईल लगाकर सिस्टम सही रूप से संचालित करने के नाम पर उनसे लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपये हड़प लिए। इतना ही नहीं कूलिंग सिस्टम का पासवर्ड देने से भी मना कर दिया। आरोपी कम क्षमता वाली कूलिंग कोईल लगाने के बावजूद अधिक क्षमता वाली कोईल का फर्जी बिल देते रहे। आरोप लगाया कि आरोपियों के इस धोखाधड़ी और जालसाजी से उनके प्लांट का सारा मशरूम भी खराब हो गया। जिसके बाद परेशान होकर एसएसपी से शिकायत की। जहां से एफआईआर के आदेश हुए। इस संबंध में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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