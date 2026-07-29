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व्यापारिक मदद के नाम पर लिये 40 लाख हड़पने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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कोतवाली पुलिस ने किया मुकद्दमा दर्जव्यापारिक मदद के नाम पर लिये 40 लाख हड़पने का आरोपव्यापारिक मदद के नाम पर लिये 40 लाख हड़पने का आरोप

व्यापारिक मदद के नाम पर लिये 40 लाख हड़पने का आरोप

व्यापारिक कार्य के लिये 40 लाख रुपये उधार लेकर धोखाधड़ी कर रकम हड़पने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने उच्चाधिकारियों के आदेश पर बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ​कुशक गली डोरी बाजार, कोतवाली निवासी मानिक शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि औरंगाबाद, सदर बाजार निवासी प्रकाश चन्द तोमर का उनके घर आना-जाना था। प्रकाश तोमर बिल्डर्स और ठेकेदारी का काम करते हैं। आरोप है कि 28 फरवरी 2023 को आरोपी ने कुशक गली स्थित कार्यालय आकर अपने व्यापारिक काम के लिए 40 लाख रुपये उधार मांगे थे और छह महीने के अंदर रकम वापस करने का वादा किया था।

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पीड़ित मानिक शर्मा ने उस पर भरोसा कर विश्वास में आकर कैनरा बैंक शाखा, चौक बाजार के खाते से 28 फरवरी और 14 मार्च को दो बार में आरटीजीएस के माध्यम से 40 लाख रुपये आरोपी की फर्म बीपी बिल्डर्स के एचडीएफसी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। आरोप है कि तय समयावधि बीतने के बाद भी रकम वापस करने की मांग की तो वह टहलाते रहे। जब रकम वापस नहीं की तो पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाया। इसके बावजूद आरोपी ने पैसे नहीं लौटाये और धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।​

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