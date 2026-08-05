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अंसल निदेशकों पर 18.71 लाख ऐंठने का रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में हाईटेक आवासीय योजना में प्लॉट बेचने का झांसा देकर अंसल प्रॉपर्टीज के निदेशकों ने दो पीड़ितों से करीब 18.71 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ितों ने कई सालों तक रजिस्ट्री और कब्जे की मांग की, लेकिन न तो प्लॉट मिला और न ही पैसा वापस। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

अंसल निदेशकों पर 18.71 लाख ऐंठने का रिपोर्ट दर्ज

लखनऊ, संवाददाता। हाईटेक आवासीय योजना में प्लॉट बेचने का झांसा देकर अंसल प्रॉपर्टीज के निदेशकों सुशील अंसल और प्रणव अंसल ने दो पीड़ितों से करीब 18.71 लाख रुपये ले लिए। 14-15 साल तक रजिस्ट्री और कब्जे के चक्कर कटवाने के बाद भी न प्लॉट मिला और न रकम वापस। पीड़ितों की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।विवेकखंड-2 निवासी पवन अरोड़ा ने बताया कि अगस्त 2012 में पत्नी शिवानी के साथ अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से संपर्क किया। पाइन वुड विला प्रोजेक्ट में 1315 वर्गफुट का प्लॉट बुक कराया और कंपनी के खाते में 12,51,952 रुपये जमा किए।

निदेशकों ने जल्द रजिस्ट्री और कब्जा देने का वादा किया। 14 साल तक चक्कर काटने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला। रकम वापस मांगी तो मना कर दिया गया। वहीं फर्रुखाबाद के कोतवाली शहर स्थित लाल रोड निवासी सुक्रित रस्तोगी ने बताया कि पत्नी बबिता ने अक्टूबर 2011 में 200 वर्ग मीटर का प्लॉट बुक कराया था। इसके लिए 6,19,052 रुपये जमा किए। 15 साल तक कब्जे के लिए दौड़ाया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि दोनों पीड़ितों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

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