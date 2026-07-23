नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी को दबोचा
पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर 30 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी लाखन कुंतल को गिरफ्तार किया है। वह फर्जी परीक्षा और एडमिट कार्ड का उपयोग कर पीड़ितों का विश्वास जीत रहा था। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी पर अन्य जगहों पर भी धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।
नौकरी लगवाने के नाम पर 30 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।मामले में ब्रजवीर सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी गांव शेरपुर अभी थाना नांगल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि उनके पुत्र और उसके दोस्त को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखन कुंतल पुत्र रूपराम निवासी ग्राम नंगला दाबदा थाना मोगार्रा जनपद मथुरा ने 30 लाख रुपये हड़प लिए। आरोप है कि पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने फर्जी एडमिट कार्ड, फर्जी परीक्षा तथा फर्जी पोस्टिंग तक कराई। पुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी लाखन कुंतल के खिलाफ थाना हल्दौर, थाना नांगल तथा आगरा में भी धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
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