विदेश में पढ़ाई का सपना दिखाकर 25 लाख की ठगी, केस दर्ज
रांची के चिरौंदी की निवासी प्रतिमा कुमारी को विदेश में पढ़ाई का झांसा देकर 25 लाख रुपये की ठगी का शिकार होना पड़ा। एजेंसी ने प्रारंभ में 25 हजार रुपये लिए और फाइनेंस कंपनी से 24.97 लाख रुपये का लोन लेकर पूरी राशि हड़प ली। प्रतिमा ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
रांची। प्रमुख संवाददाता रांची के चिरौंदी की रहने वाली प्रतिमा कुमारी से विदेश में पढ़ाई कराने का झांसा देकर उनसे 25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। इस संबंध में प्रतिमा कुमारी ने साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। प्रतिमा कुमारी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2025 में एक एजेंसी के प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क कर विदेश में पढ़ाई, विश्वविद्यालय में नामांकन, वीजा प्रक्रिया और एजुकेशन लोन का भरोसा दिलाया। प्रारंभ में उनसे 25 हजार रुपये जमा कराए गए, जबकि बाद में उनके और उनकी बहन के नाम पर फाइनेंस कंपनी से 24.97 लाख रुपये का पर्सनल लोन स्वीकृत कराकर पूरी राशि एजेंसी के खाते में स्थानांतरित करा दी गई।
शिकायत के अनुसार, एजेंसी ने कुछ माह बाद एजुकेशन लोन से पर्सनल लोन समायोजित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन छह माह बाद भी ऐसा नहीं किया गया। बाद में एजेंसी ने पर्सनल लोन चुकाने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होने की बात कही। इस बीच फाइनेंस कंपनी द्वारा लगातार ईएमआई जमा करने का दबाव बनाया गया, कानूनी नोटिस भेजा गया और शिकायतकर्ता का सिबिल स्कोर भी प्रभावित हुआ। पीड़िता ने इसे साइबर ठगी बताते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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