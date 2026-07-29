सोना बेचने के बहाने कारोबारी से साढ़े आठ लाख ठगे
पलवल में सोना बेचने के विज्ञापन के माध्यम से दिल्ली के कारोबारी से धोखाधड़ी कर 8.7 लाख रुपये ट्रांसफर कराने का मामला सामने आया है। कारोबारी अमित कुमार ने शिकायत में बताया कि आरोपित गौरव सिंह ने सोने की बिक्री के बहाने उनसे पैसे लिए और बाद में भाग निकला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पलवल,संवाददाता। सोशल मीडिया पर सोना बेचने के विज्ञापन द्वारा दिल्ली के कारोबारी से धोखे से खाते में 8 लाख 70 हजार रुपये ट्रांसफर कराने का प्रकाश में आया है । शिकायत के आधार पर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होडल थाना प्रभारी बलजीत के अनुसार नई दिल्ली के वसंत कुंज निवासी अमित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सर्वांगी गोल्ड्स नामक कंपनी संचालित करते हैं। सोशल मीडिया पर एक कंपनी का विज्ञापन देखने के बाद होडल निवासी गौरव सिंह ने उनसे संपर्क कर अपने पास रखा सोना बेचने की बात कही।
सोमवार को अमित होडल पहुंचे, जहां गौरव ने उन्हें एक्सिस बैंक बुलाया। बैंक में गौरव के खाते की पुष्टि कराने के बाद अमित ने अपनी कंपनी के खाते से गौरव के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 8.70 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद गौरव ने आईआईएफएल बैंक के गोल्ड लोन की राशि जमा कराने के लिए फार्म और चेक भरवाया, लेकिन काउंटर पर पहुंचने से पहले ही वह वहां से भाग निकला। शिकायतकर्ता ने पीछा किया, लेकिन आरोपी एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक पर फरार हो गया।बाद में बैंक में जानकारी लेने पर पता चला कि आरोपी ने खाते में आए 8.70 लाख रुपये तुरंत दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।
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