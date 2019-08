फ्रांस: G7 Summit में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बियारिट्ज पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन (G7 summit) में भाग लेने के लिए रविवार को फ्रांस पहुंचे। यहां वह पर्यावरण, जलवायु और डिजिटल बदलाव जैसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे और विश्व नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। मोदी तीन देशों फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा करने के बाद मनामा से यहां पहुंचे।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री फ्रांस में बिआरित्ज पहुंच गए जहां वह जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के इतर वह वैश्विक नेताओं के साथ अलग से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, जलवायु, महासागरों और डिजिटल बदलाव पर सत्रों को संबोधित करेंगे। यह शिखर सम्मेलन फ्रांस के समुद्र किनारे बसे मनोरम दृश्यों वाले शहर बिआरित्ज में हो रहा है।

