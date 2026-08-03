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रेलवे के विकास में बाराबंकी बनेगा मजबूत कड़ी, चौथी रेल लाइन बिछी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी के मल्हौर रेलखंड पर चौथी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। इसके चलते ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। यह परियोजना जिले के विकास और बेहतर परिवहन व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।

रेलवे के विकास में बाराबंकी बनेगा मजबूत कड़ी, चौथी रेल लाइन बिछी
रेलवे के विकास में बाराबंकी बनेगा मजबूत कड़ी, चौथी रेल लाइन बिछी

बाराबंकी। बाराबंकी- मल्हौर रेलखंड पर बिछाई जा रही चौथी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। इसके शुरू होते ही इस व्यस्त रेलखंड पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, लेटलतीफी में कमी आएगी और हर माह जिले के डेढ़ लाख से अधिक यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। रेलवे इसे रेल संचालन को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मान रहा है। व्यस्त रेलखंड को मिलेगी नई रफ्तार:

रेलवे नेटवर्क को अधिक सक्षम बनाना

भारतीय रेलवे अमृत स्टेशन योजना के तहत केवल रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प ही नहीं कर रहा, बल्कि रेल नेटवर्क को भी अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। इसी क्रम में बाराबंकी- मल्हौर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण तेजी से चल रहा है। वर्तमान में इस सेक्शन पर केवल दो ट्रैक होने के कारण ट्रेनों का दबाव सबसे अधिक रहता है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों के संचालन में आने वाली बाधाएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी।

हर दिन गुजरती हैं 170 से अधिक ट्रेनें

बाराबंकी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन अप और डाउन दिशा में करीब 140 यात्री ट्रेनें तथा लगभग 30 मालगाड़ियां गुजरती हैं। वहीं साप्ताहिक और विशेष ट्रेनों को शामिल करने पर गोरखपुर और अयोध्या रेलमार्ग से प्रतिदिन कुल 206 ट्रेनें संचालित होती हैं। इनमें दो तिहाई ट्रेनें गोरखपुर रूट पर हैं।

अधिक ट्रैफिक के कारण कई बार ट्रेनों को बाराबंकी और लखनऊ स्टेशन पर रोकना पड़ता है, जिससे यात्रियों को अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता है।

ट्रेनों की लेटलतीफी होगी कम

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि तीसरी और चौथी रेल लाइन शुरू होने के बाद ट्रेनों की क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग आसान हो जाएगी। इससे ट्रेनों को लंबे समय तक सिग्नल पर इंतजार नहीं करना पड़गा। परिणामस्वरूप रेल संचालन अधिक समयबद्ध होगा और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों का संचालन भी पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हो सकेगा।

एक लाख से अधिक यात्रियों को होगा सीधा लाभ

बाराबंकी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन औसतन आठ हजार यात्री सफर करते हैं। स्टेशन पर लगभग 270 मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) धारक हैं, जबकि प्रतिदिन लगभग 150 यात्रियों के आरक्षण होते हैं। इसके अलावा हर माह करीब 90 हजार सामान्य टिकटों की बिक्री होती है। इस प्रकार स्टेशन से प्रतिमाह डेढ़ लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। चौथी रेल लाइन शुरू होने के बाद इन सभी यात्रियों को समय की बचत, बेहतर समयपालन और अधिक सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।

जिले के लिए यह उपलब्धि

बाराबंकी- मल्हौर चौथी रेल लाइन का निर्माण जिले के लिए उपलब्धि : लखनऊ-अयोध्या रेलखंड के दोहरीकरण और बाराबंकी-गोरखपुर ट्रिपल लाइन के बाद बाराबंकी- मल्हौर चौथी रेल लाइन का निर्माण जिले के लिए एक और बड़ी उपलब्धि साबित होगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पूर्वांचल और राजधानी के बीच रेल संपर्क भी अधिक मजबूत होगा। रेलवे की यह परियोजना आने वाले वर्षों में जिले के विकास और बेहतर परिवहन व्यवस्था की नई पहचान बनेगी।

एके रायजादा, स्टेशन अधीक्षक बाराबंकी ने कहा अभी तक बाराबंकी- गोरखपुर के बीच तीन रेल ट्रैक व बाराबंकी-अयोध्या के बीच दो रेल ट्रैक है। जबकि अभी बाराबंकी व लखनऊ के बीच दो ट्रैकों पर ट्रेनों का संचालन हो रहा है। चौथा रेल ट्रक बिछाया जा रहा है। इसके छह माह में पूरा होने की उम्मीद है। ट्रैक तीन व चार के चालू होने के बाद ट्रेनों का आवागमन समयबद्ध होगा। जिससे यात्रियों को ट्रेनों के लेट होने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

प्रश्न और उत्तर

बाराबंकी-मल्हौर चौथी रेलवे लाइन का निर्माण कब तक पूरा होगा?
बाराबंकी- मल्हौर रेलखंड पर चौथी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है।
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