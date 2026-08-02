Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चार वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म, तीन नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

पुलिस ने तीनों आरोपितों को किया गिरफ्तार र बछवाड़ा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के चमथा दियारे के एक गांव में चार वर्षीया बच्ची के साथ दूष्कर्म का मामला सामर बछवाड़ा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र...

चार वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म, तीन नामजद

बछवाड़ा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के चमथा दियारे के एक गांव में चार वर्षीया बच्ची के साथ दूष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बच्ची की मां के बयान पर बछवाड़ा थाने में तीन दुष्कर्मियों पर सोमवार को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपितों में तीनों 10 साल से 14 साल आयु वर्ग के बताए गए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपितों को पकड़ लिया है। पीड़ित बच्ची की मां ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि 1 अगस्त की शाम उक्त बच्ची अपने घर के पास ही काली मंदिर के समीप खेलने गई थी।

ये भी पढ़ें:Pakur News: जमरी संथाली गांव की नाबालिग अपहरण कांड का खुलासा

शाम करीब 7:30 बजे तक उक्त बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने जब खोजबीन की तो मंदिर के पास वह बेहोशी हालत में मिली। थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार ने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच- पड़ताल की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News Pocso Act
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।