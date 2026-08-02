चार वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म, तीन नामजद
पुलिस ने तीनों आरोपितों को किया गिरफ्तार र बछवाड़ा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के चमथा दियारे के एक गांव में चार वर्षीया बच्ची के साथ दूष्कर्म का मामला सामर बछवाड़ा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र...
बछवाड़ा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के चमथा दियारे के एक गांव में चार वर्षीया बच्ची के साथ दूष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बच्ची की मां के बयान पर बछवाड़ा थाने में तीन दुष्कर्मियों पर सोमवार को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपितों में तीनों 10 साल से 14 साल आयु वर्ग के बताए गए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपितों को पकड़ लिया है। पीड़ित बच्ची की मां ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि 1 अगस्त की शाम उक्त बच्ची अपने घर के पास ही काली मंदिर के समीप खेलने गई थी।
शाम करीब 7:30 बजे तक उक्त बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने जब खोजबीन की तो मंदिर के पास वह बेहोशी हालत में मिली। थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार ने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच- पड़ताल की जा रही है।
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