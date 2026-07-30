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चार वर्षीय सौतेले पुत्र की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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खुलासा:बायसी, एक संवाददाता। बायसी अनुमंडल मुख्यालय स्थित एसडीपीओ कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में एडिशनल एसपी जितेंद्र पाण्डेय ने चार वर्

चार वर्षीय सौतेले पुत्र की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार

बायसी, एक संवाददाता। बायसी अनुमंडल मुख्यालय स्थित एसडीपीओ कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में एडिशनल एसपी जितेंद्र पाण्डेय ने चार वर्षीय बालक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने हत्या के आरोप में सौतेले पिता विक्रम कुमार उर्फ विक्रम मंडल (22) को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बायसी थाना क्षेत्र के चौनी हाटगाछी निवासी दुखाई मंडल उर्फ दुखो मंडल का पुत्र है। एडिशनल एसपी ने बताया कि पूर्णिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने वैज्ञानिक, मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मामले का सफल उद्भेदन किया।

उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को अनगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि महानंदा नदी के टापू स्थित टिक्कर गांव के समीप एक चार वर्षीय बच्चे का शव पड़ा है। घटनास्थल के पास बच्चे की मां बेहोशी की हालत में मिली, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। होश में आने के बाद घायल महिला खुशबू देवी (25) पिता गजेंद्र राम निवासी तेलहर थाना महिषी जिला सहरसा ने पुलिस को दिए फर्द बयान में बताया कि उसकी दूसरी शादी फरवरी 2026 में विक्रम कुमार उर्फ विक्रम मंडल से हुई थी। विवाह के बाद से दोनों के बीच लगातार विवाद होता था। महिला के अनुसार, घटना के दिन उसका पति अपने एक अज्ञात साथी के साथ मोटरसाइकिल से उसे लेकर बायसी से अनगढ़ थाना क्षेत्र गया, जहां उसके साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। गंभीर चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गई। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे मृत समझकर वहीं छोड़ दिया और उसके चार वर्षीय सौतेले पुत्र का गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की मां के फर्द बयान के आधार पर बायसी थाना क्षेत्र के चौनी हाटगाछी निवासी विक्रम कुमार उर्फ विक्रम मंडल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में एक अन्य अज्ञात युवक को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि छापेमारी दल में अनगढ़ थानाध्यक्ष विकास कुमार, सहायक अपर थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल, पुलिस पदाधिकारी सोनाली तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।

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