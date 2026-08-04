Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पलंग पर सो रहे बच्चे को सांप ने डसा, मासूम की मौत से परिवार में छाया मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

क्राइम:पलंग पर सो रहे बच्चे को सांप ने डसा, मासूम की मौत से परिवार में छाया मातम पलंग पर सो रहे बच्चे को सांप ने डसा, मासूम की मौत से परिवार में छाया

पलंग पर सो रहे बच्चे को सांप ने डसा, मासूम की मौत से परिवार में छाया मातम

हाथरस। कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव खेरिया में रविवार कीरात को घर पर पलंग पर सो रहे एक चार वर्षीय बालक को सांप ने डस लिया। इससे बच्चे की हालत बिगड़ गई, परिजन उसे इलाज के लिए बागला संयुक्त जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने देखने के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसर गया। कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव खेरिया निवासी मोहित का चार वर्षीय पुत्र सूरज पर पलंग पर सो रहा था। तभी देर रात्रि में सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसने के बाद पहले बच्चा काफी तेज रोया।

बच्चे के रोने की आवाज सुन परिजन जाग गए। देखते ही देखता बच्चा बेहोश हो गया। आनन-फानन परिजन बालक को उपचार के लिए शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात गहनता के साथ बच्चे को देखा, लेकिन जबतक उसकी मौत हो चुकी थी। इस पर चिकित्सक ने सूरज को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर द्वारा बच्चे को मृत घोषित किए जाने पर भी परिजनों को विश्वास नहीं हुआ और इस पर परिजन बच्चे को मथुरा जिले के पानीगांव और अलीगढ़ ले गए। लेकिन वहां भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। बालक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Hospital
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।