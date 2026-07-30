Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कतरास में चार साल के बच्चे पर कुत्ते का हमला, गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

धनबाद के कतरास में एक चार वर्षीय बच्चा गौतम कुमार पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। घर के बाहर खेलते समय कुत्ते ने पहले उसकी जांघ और फिर बाएं हाथ पर कई बार काटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तुरंत उसे धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां इलाज किया गया।

कतरास में चार साल के बच्चे पर कुत्ते का हमला, गंभीर रूप से घायल

धनबाद/प्रमुख संवाददाता। कतरास निवासी चार वर्षीय गौतम कुमार पर गुरुवार सुबह आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। बच्चे के दादा शंकर रजवार ने बताया कि गली के एक कुत्ते ने पहले उसकी जांघ में दांत गड़ा दिए। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर लोग दौड़े। तब तक कुत्ते ने उसके बाएं हाथ पर भी दो जगह काट लिया। हमले में बच्चा बुरी तरह लहूलुहान हो गया। परिजन उसे तुरंत धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एंटी रैबीज वैक्सीन (एआरवी) लगाई।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।