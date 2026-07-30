कतरास में चार साल के बच्चे पर कुत्ते का हमला, गंभीर रूप से घायल
धनबाद के कतरास में एक चार वर्षीय बच्चा गौतम कुमार पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। घर के बाहर खेलते समय कुत्ते ने पहले उसकी जांघ और फिर बाएं हाथ पर कई बार काटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तुरंत उसे धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां इलाज किया गया।
धनबाद/प्रमुख संवाददाता। कतरास निवासी चार वर्षीय गौतम कुमार पर गुरुवार सुबह आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। बच्चे के दादा शंकर रजवार ने बताया कि गली के एक कुत्ते ने पहले उसकी जांघ में दांत गड़ा दिए। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर लोग दौड़े। तब तक कुत्ते ने उसके बाएं हाथ पर भी दो जगह काट लिया। हमले में बच्चा बुरी तरह लहूलुहान हो गया। परिजन उसे तुरंत धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एंटी रैबीज वैक्सीन (एआरवी) लगाई।
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