स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 10 से
समस्तीपुर जिले के कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर (सत्र 2024-28) की परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा दो पाली में आयोजित होगी। मेजर विषयों की परीक्षा 10 से 20 अगस्त और माइनर विषयों की परीक्षा 21 से 31 अगस्त तक होगी। जिले में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
समस्तीपुर। जिले के अंगीभूत व अन्य कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर ( सत्र 2024-28 ), 2026 की परीक्षा की तैयारी शुरू है। यह परीक्षा अगले 10 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक होगी। इसका परीक्षा प्रोग्राम मिथिला विवि, दरभंगा से जिले के कॉलेजों के लिए जारी कर दिया गया है।
परीक्षा की प्रणाली
परीक्षा दो पाली में ली जाएगी। पहली पाली में 9.30 बजे से 12.30 बजे तक तथा दूसरी पाली में 1 बजे से 4 बजे तक संबंधित मेजर और माइनर विषयों की परीक्षा ली जानी है। 10 से 20 अगस्त तक मेजर विषयों की परीक्षा होगी जबकि 21 से 31 अगस्त तक माइनर विषयों की परीक्षा ली जाएगी।
परीक्षा केंद्र
जिले में बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर, डॉ एल के वीडी कॉलेज ताजपुर, आर बी कॉलेज दलसिंहसराय, के एस आर कॉलेज सरायरंजन, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, बीआरकैसी कॉलेज सहित 18 केंद्र बनाया गया है। जितवारपुर कुम्हरिया मुसरीघरारी, ए एन डी कॉलेज शाहपुर पटोरी, एस के कॉलेज थतिया रोसड़ा, बिभीकेभी कॉलेज रामपुर दुधपुरा समस्तीपुर, यू आर कॉलेज रोसड़ा, आर एन ए आर कॉलेज समस्तीपुर, भारद्वाज कॉलेज सकरपुरा हसनपुर रोड, जीकेपीडी कॉलेज कर्पूरीग्राम समस्तीपुर, आर बी एस कॉलेज अन्दौर, वीमेंस कॉलेज समस्तीपुर, एम एन डी कॉलेज चंदौली समस्तीपुर, राजमाता डॉ संहिता राय डिग्री कॉलेज हसनपुर रोड, यूपी कॉलेज पूसा के नाम शामिल हैं।
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