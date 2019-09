दिल्ली: सीलमपुर इलाके में चार मंजिला इमारत गिरी, दो की मौत

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सोमवार देर रात एक चार मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में कई लोग फंस गए थे, जिनमें से कुछ लोगों को बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जबकि मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के लिए राहत-बचाव कार्य जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मलबे में दबने से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं।

#UPDATE Delhi Police: Two people died & three were injured in collapse of a four-storey building in Seelampur. https://t.co/E1k1M5VBNi pic.twitter.com/qrMbV7FHEI