तेलंगाना: 20 साल पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरा, 4 लोगों की मौत और 1 अन्य घायल

पुलिस ने बताया कि इस इमारत का छज्जा उसके नीचे बैठे चार व्यक्तियों पर गिर गया। पुलिस ने बताया कि इससे इन चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है।

