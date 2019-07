शिमला: बस खाई में गिरी, तीन स्कूली बच्चों सहित चार लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक बस के खाई गिरने से सोमवार को तीन छात्रों सहित कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बस में सवार अधिकांश यात्री बच्चे थे। अधिकारियों ने बताया कि घटना जिले के खलीनी गांव के नजदीक हुई। उन्होंने बताया कि बस हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की थी। बस चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और अस्पताल ले जाते समय तीन घायल छात्रों ने दम तोड़ दिया।

Himachal Pradesh: 7 students injured after a schools bus rolled down a hill in Lower Khalini area of Shimla this morning. Police and rescue teams have been rushed to the spot. Locals are rescuing the students. More details awaited. pic.twitter.com/1jvz4nBMHB