साउथ कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में चार आतंकी ढेर

दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार की सुबह सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में चार आतंकी मारे गए। पुलिस ने बताया कि रात करीब एक बजे कापरान गांव में सेना और पुलिस की तरफ से साझा तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया गया।

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों पर फायरिंग की गई। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की और एनकाउंटर के दौरान चार आतंकी मारे गए। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि इस अभियान के दौरान छह आतंकी मारे गए हैं। सेना के एक प्रवक्ता ने इस ऑपरेशन में चार आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है और कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है।

#JammuAndKashmir: An encounter is underway between security forces & terrorists in Kapran Batagund area of Shopian district. 4 terrorists have been neutralised. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/MvduHcF4BF