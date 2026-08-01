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मणिपुर में चार उग्रवादी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मणिपुर के तीन जिलों से चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि खुनथोकलेम्बा ओइनम को इंफाल पश्चिम से और निंगथौजम नानाओ मैतेई को इंफाल पूर्व से पकड़ा गया। टेंगनौपाल जिले में दो अन्य उग्रवादी भी गिरफ्तार हुए हैं। सभी का संबंध प्रतिबंधित संगठनों से है।

मणिपुर में चार उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर के तीन जिलों से प्रतिबंधित संगठनों के चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य खुनथोकलेम्बा ओइनम (30) को इंफाल पश्चिम जिले में गिरफ्तार किया गया। उस पर एक घर पर हथगोला फेंकने का आरोप है। इंफाल पूर्वी जिले से पीआरईपीएके के सदस्य निंगथौजम नानाओ मैतेई (41) को धरा गया। इसी संगठन के दो अन्य सदस्य टेंगनौपाल जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास पकड़े गए।

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