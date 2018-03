जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में चार आतंकी ढेर

जम्मू- कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज चार आतंकी मारे गए। आतंकियों ने चार- पांच दिन पहले नियंत्रण रेखा के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने तलाशी अभियान को देखते हुए सुंदरबनी तहसील में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है।

We have killed 4 terrorists, it was a joint operation by Police, Army & BSF. Arms & ammunition have also been recovered: SSP Rajouri on Sunderbani encounter #JammuAndKashmir pic.twitter.com/NPiFA1RhuQ