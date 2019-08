लश्कर के सदस्यों की घुसपैठ : तमिलनाडु-केरल से चार को पकड़ा गया

केरल में पुलिस ने आतंकी संगठनों से संबंध रखने के संदेह में शनिवार को एक अदालत परिसर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जबकि तमिलनाडु में लश्कर-ए-तैयबा के छह सदस्यों के कथित रूप से घुसने के सिलसिले में कोयंबटूर से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कोयंबटूर में बताया कि तीन लोगों को इस संदेह में हिरासत में लिया गया है कि वे कथित घुसपैठ करने वाले लोगों के संपर्क में थे। हिरासत में लिये गये लोगों से एक अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है। शनिवार को दूसरे दिन तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में कड़ी सतर्कता जारी रही। सूत्रों ने बताया कि केरल में कोच्चि की एक अदालत परिसर से पुलिस ने शनिवार को आतंकी संगठनों से संबंध रखने के संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया।

मलयालम समाचार चैनलों ने एक वीडियो प्रसारित किया है जिसमें दिख रहा है कि पुलिस जिला अदालत परिसर से व्यक्ति को ले जा रही है। पुलिस ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया।बहरहाल, व्यक्ति के वकील ने एक चैनल को बताया कि वह त्रिशूर जिले के कोदुन्गल्लुर का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति दो दिन पहले ही बहरीन से लौटा है। पुलिस ने उसे और एक महिला को हिरासत में लिया है। वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने व्यक्ति की बेहगुनाही साबित करने के लिए एक याचिका दायर करने अदालत आए थे, क्योंकि इस तरह की खबरें थीं कि उसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा के उन सदस्यों से था जो श्रीलंका के रास्ते कथित रूप से तमिलनाडु में घुसे हैं। घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के मद्देनजर नौसेना समुद्री क्षेत्र में हाई अलर्ट पर है।

Coimbatore: Following terror alert in the city, Special Investigation Team (SIT) has taken 2 persons for inquiry, after they were suspected of having links with a person arrested by Kerala Police 2 days ago for being involved with Lashkar-e-Taiba. More details awaited. #TamilNadu pic.twitter.com/WGHLV0ROn2