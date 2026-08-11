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दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में चार कांवड़िये घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं स्थित मुजरिया-बितरोई मार्ग पर एक सड़क हादसे में चार कांवड़िए घायल हो गए। दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस और एंबुलेंस ने घायलों को सीएचसी सहसवान पहुंचाया। पुलिस कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है, लेकिन यातायात नियमों का पालन न होने से हादसे बढ़ रहे हैं।

दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में चार कांवड़िये घायल

बदायूं। मुजरिया-बितरोई मार्ग पर विचौला टप्पा जामिनी के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार कांवड़िए घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पहुंचे और 108 एंबुलेंस की मदद से चारों घायलों को सीएचसी सहसवान भेजा। मुजरिया-बितरोई मार्ग पर विचौला टप्पा जामिनी गांव के पास हादसा हुआ। अजमेरी नगला थाना जूनमई, संभल के रहने वाले सक्षम उपाध्याय अपने साथी दुर्वेश पुत्र राम बहादुर निवासी बघोली थाना उघैती के साथ बाइक से कछला गंगा घाट जल लेने जा रहे थे। इसी दौरान कछला से जल लेकर लौट रहे मोहित पुत्र रामकिशोर और सत्यराम पुत्र रामनिवास निवासी नगला हरी उर्फ हसनपुर लोधा, थाना सहसवान की बाइक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई।

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हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चारों कांवड़िए घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों की स्थिति जानी। पुलिस ने 108 एंबुलेंस को मौके पर बुलाया और चारों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सहसवान भेजा। हादसे के बाद मार्ग से गुजर रहे अन्य कांवड़ियों में भी अफरातफरी रही। बताया जा रहा है कि कांवड़ लेकर जाने वाले कई लोग यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते मार्ग पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। पुलिस लगातार कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था में लगी है।

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