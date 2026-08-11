दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में चार कांवड़िये घायल

बदायूं। मुजरिया-बितरोई मार्ग पर विचौला टप्पा जामिनी के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार कांवड़िए घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पहुंचे और 108 एंबुलेंस की मदद से चारों घायलों को सीएचसी सहसवान भेजा। मुजरिया-बितरोई मार्ग पर विचौला टप्पा जामिनी गांव के पास हादसा हुआ। अजमेरी नगला थाना जूनमई, संभल के रहने वाले सक्षम उपाध्याय अपने साथी दुर्वेश पुत्र राम बहादुर निवासी बघोली थाना उघैती के साथ बाइक से कछला गंगा घाट जल लेने जा रहे थे। इसी दौरान कछला से जल लेकर लौट रहे मोहित पुत्र रामकिशोर और सत्यराम पुत्र रामनिवास निवासी नगला हरी उर्फ हसनपुर लोधा, थाना सहसवान की बाइक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई।