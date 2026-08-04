सड़क हादसों में चार घायल, दो श्रद्धालु भी हुए शिकार, महिला रेफर
देवघर, प्रतिनिधि।श्रावणी मेला के दौरान पहली सोमवारी को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो श्रद्धालु समेत चार लोग घायल हो गए। घ
देवघर, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान पहली सोमवारी को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो श्रद्धालु समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। उनमें एक महिला की गंभीर स्थिति देख डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार देवघर-जसीडीह मुख्य मार्ग पर डिगरिया पहाड़ के समीप बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया निवासी आनंद कुमार बाबा वैद्यनाथ धाम में जलार्पण के लिए आ रहे थे। उसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए।
उनके साथ मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने सदर अस्पताल पहुंचाया। नगर के बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह निवासी सुदीप कुमार बाइक से जाने के क्रम में संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। वहीं देवघर-बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर तीरनगर के पास सड़क पार कर रही अंजुला देवी श्रद्धालुओं के वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने बताया कि मोहनपुर शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर लौट रही थी। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देख बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं रिखिया थाना क्षेत्र के समीप दो बाइकों की टक्कर में दिनेश यादव घायल हो गया।
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