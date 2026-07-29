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अलग-अलग हादसों में चार घायल, सीएचसी में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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जसवंतनगर में बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर सड़क हादसों में चार लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों की स्थिति स्थिर है और उनका उपचार चल रहा है।

अलग-अलग हादसों में चार घायल, सीएचसी में भर्ती

जसवंतनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में चार लोग घायल हो गए। सूचना पर परिजनों और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों में 36 वर्षीय रामबाबू यादव, 35 वर्षीय प्रदीप कुमार निवासी नगला रामजीत, 28 वर्षीय फैजान निवासी कुरसेना तथा 30 वर्षीय अश्वनी निवासी ग्राम कोठी कैस्त शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया।चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है।

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