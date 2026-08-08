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आमने-सामने टकराईं दो बाइक,चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती में खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर तालाब के पास दो बाइक आमने-सामने टकरा गईं। हादसे में चार लोग घायल हो गए, जो दोनों बाइकों पर सवार थे। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को बुलाया और घायल को जिला अस्पताल भिनगा भेजा गया। पुलिस को भी हादसे की सूचना दी गई है।

आमने-सामने टकराईं दो बाइक,चार घायल

श्रावस्ती। खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर तालाब के पास दो बाइक आमने-सामने टकरा गईं। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर दो-दो लोग सवार थे। आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में चारों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिनगा भेजा गया। हादसे की सूचना संबंधित पुलिस को भी दी गई है।

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