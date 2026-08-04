पिकअप से टेंपो की भिड़ंत, चार यात्री गंभीर घायल
छिबरामऊ में जीटी रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप और सवारियों से भरे टेंपो की टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना के बाद टेंपो चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
छिबरामऊ, संवाददाता। जीटी रोड हाइवे पर कोतवाली क्षेत्र में आम नगला और करमुल्लापुर के बीच मंगलवार को एक तेज रफ्तार पिकअप और सवारियों से भरे टेंपो की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में टेंपो में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को उपचार के लिए सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया। क्षेत्र के ग्राम नगला भुईया निवासी उदयवीर (50) पुत्र शादाब सिंह, जयपाल सिंह (48) पुत्र दरबारीलाल, गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के रजलामऊ गांव निवासी कांति देवी (60) पत्नी जागेश्वर दयाल व तथा प्रेमपुर निवासी बदन पाल (55) पुत्र बाबूराम नागर टेंपों पर सवार थे।
प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार सभी सवारियां बेवर से टेंपो में बैठकर छिबरामऊ की ओर जा रही थीं। इसी दौरान आम नगला और करमुल्लापुर के बीच सामने से गलत दिशा में आ रही एक पिकअप ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों की चीखपुकार सनकर स्थानीय लोगों ने राहत कार्य करते हुए घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया। यात्रियों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद टेंपो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें