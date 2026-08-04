पिकअप से टेंपो की भिड़ंत, चार यात्री गंभीर घायल

छिबरामऊ, संवाददाता। जीटी रोड हाइवे पर कोतवाली क्षेत्र में आम नगला और करमुल्लापुर के बीच मंगलवार को एक तेज रफ्तार पिकअप और सवारियों से भरे टेंपो की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में टेंपो में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को उपचार के लिए सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया। क्षेत्र के ग्राम नगला भुईया निवासी उदयवीर (50) पुत्र शादाब सिंह, जयपाल सिंह (48) पुत्र दरबारीलाल, गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के रजलामऊ गांव निवासी कांति देवी (60) पत्नी जागेश्वर दयाल व तथा प्रेमपुर निवासी बदन पाल (55) पुत्र बाबूराम नागर टेंपों पर सवार थे।