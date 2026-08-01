Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रशिक्षण पर जाएंगे नवादा जिले के चार डीएसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
Follow us on Google News
share

नवादा जिले के चार डीएसपी को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इनमें निशु मल्लिक, हुलाश कुमार, राहुल सिंह और गुलशन कुमार शामिल हैं। इनका प्रशिक्षण 03 अगस्त से शुरू होगा और इन्हें अन्य स्थानों पर भी भेजा जा सकता है। प्रतिस्थानी पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

प्रशिक्षण पर जाएंगे नवादा जिले के चार डीएसपी

नवादा जिले के चार डीएसपी लंबी अवधि के लिए ट्रेनिंग पर जाएंगे। अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण-01 में भाग लेने के लिए इन्हें बिहार पुलिस अकादमी राजगीर भेजा जा रहा है। इनमें मुख्यालय डीएसपी निशु मल्लिक, सदर एसडीपीओ-01 हुलाश कुमार, सदर एसडीपीओ-02 राहुल सिंह व रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार शामिल हैं। ये सभी सीधी नियुक्ति 56 वीं 59 वीं बैच-2018 के अधिकारी हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 56 वीं 59 वीं बैच के कुल 112 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है। इसकी सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी कर दी गयी है। इन्हें 02 अगस्त को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में अनिवार्य रूप से योगदान देना है।

03 अगस्त से इनका प्रशिक्षण आरंभ होगा। प्रशिक्षण अवधि में इन्हें अन्य जगहों पर भी भेजा जा सकता है। इनकी जगह प्रतिस्थानी पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। प्रशिक्षण अवधि में सीआईडी, पटना के डीएसपी पवन कुमार यादव मुख्यालय डीएसपी, नवादा के यातायात डीएसपी अभिषेक कुमार सदर एसडीपीओ-01, सीआईडी, पटना की डीएसपी अनीषा राणा सदर एसडीपीओ-02 व नवादा के साइबर डीएसपी शाहनवाज अख्तर रजौली एसडीपीओ के प्रतिस्थानी नियुक्त किये गये हैं। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Nawada Latest News Nawada News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।