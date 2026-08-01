प्रशिक्षण पर जाएंगे नवादा जिले के चार डीएसपी
नवादा जिले के चार डीएसपी को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इनमें निशु मल्लिक, हुलाश कुमार, राहुल सिंह और गुलशन कुमार शामिल हैं। इनका प्रशिक्षण 03 अगस्त से शुरू होगा और इन्हें अन्य स्थानों पर भी भेजा जा सकता है। प्रतिस्थानी पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
नवादा जिले के चार डीएसपी लंबी अवधि के लिए ट्रेनिंग पर जाएंगे। अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण-01 में भाग लेने के लिए इन्हें बिहार पुलिस अकादमी राजगीर भेजा जा रहा है। इनमें मुख्यालय डीएसपी निशु मल्लिक, सदर एसडीपीओ-01 हुलाश कुमार, सदर एसडीपीओ-02 राहुल सिंह व रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार शामिल हैं। ये सभी सीधी नियुक्ति 56 वीं 59 वीं बैच-2018 के अधिकारी हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 56 वीं 59 वीं बैच के कुल 112 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है। इसकी सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी कर दी गयी है। इन्हें 02 अगस्त को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में अनिवार्य रूप से योगदान देना है।
03 अगस्त से इनका प्रशिक्षण आरंभ होगा। प्रशिक्षण अवधि में इन्हें अन्य जगहों पर भी भेजा जा सकता है। इनकी जगह प्रतिस्थानी पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। प्रशिक्षण अवधि में सीआईडी, पटना के डीएसपी पवन कुमार यादव मुख्यालय डीएसपी, नवादा के यातायात डीएसपी अभिषेक कुमार सदर एसडीपीओ-01, सीआईडी, पटना की डीएसपी अनीषा राणा सदर एसडीपीओ-02 व नवादा के साइबर डीएसपी शाहनवाज अख्तर रजौली एसडीपीओ के प्रतिस्थानी नियुक्त किये गये हैं। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)
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