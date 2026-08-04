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फुटबॉल में खीरी, कानुपर, लखनऊ ने लहराया परचम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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फोटो-22--अजमानी इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह पर मौजूद खिलाड़ी अभ्यास, बेहतरीन तकनीकी कौशल और मैदान पर अपनी सू

फुटबॉल में खीरी, कानुपर, लखनऊ ने लहराया परचम

अजमानी इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे चार दिवसीय सीबीएस ई क्लस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन समारोह हुआ। इस रोमांचक खेल आयोजन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से लगभग 85 टीमों ने अंडर 14, अंडर 17 और अंडर-19 में भागीदारी की। खिलाड़ियों ने फुटबॉल में नियमित अभ्यास, बेहतरीन तकनीकी कौशल और मैदान पर अपनी सूझ-बूझ से अच्छा प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष जसमीत सिंह अजमानी, प्रबंधक ब्रह्मजीत सिंह अजमानी, प्रबंध निदेशिका हरविंदर कौर व प्रधानाचार्य प्रिंस सलूजा उपस्थित रहे। सीबीएसई ऑब्जर्वर अतेंद्र और टेक्निकल डेलिकेट अभय श्रीवास्तव ने विशिष्ट अतिथि की भूमिका संभाली।

समापन समारोह में पुरस्कार वितरण

सभागार में अजमानी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संगीत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत विजेता टीमों को ट्रॉफी व बेहतरीन खिलाड़ियों को मेडल व पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बाक्स

अलग-अलग जिलों के खिलाड़ियों ने पाए खिताब

-अंडर-19 के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर डीपीएस कल्याणपुर कानपुर, तृतीय स्थान पर पूरन चंद्र विद्या निकेतन कानपुर व आर्मी पब्लिक स्कूल एलबीएस मार्ग लखनऊ रहा। अंडर-19 वर्ग का प्रथम पुरस्कार आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ ने प्राप्त किया। अंडर 14 के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर अवध इंटरनेशनल स्कूल अयोध्या, तृतीय स्थान पर विद्याज्ञान स्कूल सीतापुर व सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल हरदोई रहा। अंडर 14 वर्ग का प्रथम पुरस्कार राजेंद्र गिरी मेमोरियल एकेडमी गोला ने प्राप्त किया। अंडर 17 के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर तथा तृतीय स्थान पर सनबीम स्कूल अयोध्या तथा करमदेवी मेमोरियल एकेडमी कानपुर रहा। अंडर 17 वर्ग का प्रथम विजेता आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद रहा। विद्यालय अध्यक्ष सरदार जसमीत सिंह अजमानी जी ने दूर दराज से आए सभी विद्यालयों का आभार व्यक्त किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीबीएस ई क्लस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने भाग लिया?
लगभग 85 टीमों ने भाग लिया।
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