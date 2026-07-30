पति की हत्या व पत्नी से छेड़छाड़ में चार लोगों को 10-10 साल कारावास

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अतरौली क्षेत्र में आठ साल पहले एक व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या व उसकी पत्नी से छेड़छाड़-मारपीट के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने चार लोगों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60,500-60,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी पक्ष राशन डीलर था और कालाबाजारी करते था। मृतक ने कालाबाजारी का विरोध किया था, जिसे लेकर एक दिन पहले झगड़ा हुआ। इसी के चलते मुल्जिमों ने हत्या कर दी। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 13 अगस्त 2018 को सुबह छह बजे उनके पति घर से टहलने के लिए निकले थे।

तभी घर से कुछ दूरी पर गांव के ही राजेंद्र, उसके बेटे सोमप्रकाश व पुष्पेंद्र के अलावा रवि व उसके भाई राकेश ने घेरकर व्यक्ति के साथ मारपीट की। राजेंद्र के हाथ में दरांती व अन्य मुल्जिमों के हाथ लाठी-डंडे थे। मारपीट के दौरान व्यक्ति को मरणासन्न कर दिया। फिर उसकी शर्ट उतारकर उसी की गर्दन में बांधी और बाइक से घसीटते हुए ले गए। शोर सुनकर व्यक्ति की पत्नी, बेटी व चाचा पहुंच गए। वहां मुल्जिमों ने पत्नी के साथ भी मारपीट की। सोमप्रकाश ने महिला को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। उससे छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने महिला को बचाया। इसके बाद मुल्जिम उसके पति को मरणासन्न अवस्था में ले गए। महिला ने पुलिस को सूचना दी तो पता चला कि मुल्जिम उसके पति को थाने के पास फेंक गए हैं। पुलिस घायल को सीएचसी अतरौली ले गई। वहां से उसे दीनदयाल अस्पताल रेफर कर दिया, जहां 14 अगस्त 2018 को इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने सभी मुल्जिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर चारों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।