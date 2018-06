रमजान के महीने में नापाक हरकतः पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, चार BSF जवान शहीद, तीन घायल

पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। कश्मीर के सांबा के चंबियाल सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। खबरों की माने तो बुधवार को हुए इस हमले में भारत के चार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के चार जवान शहीद हो गए।

वहीं तीन जवान घायल भी हुए हैं। वहीं भारत की ओर से पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया गया। पाकिस्तान की फायरिंग में घायल जवानों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। संबा के चंबलियाल में हुई इस फायरिंग में बीएसएफ का एक असिस्टेंट कमांडेंट, एक सब इंस्पेक्टर और दो जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा तीन जवान घायल हुए हैं।

#Visuals from Government Medical College Jammu: One Assistant Commandant, one Sub-Inspector and two soldiers of Border Security Force (BSF) lost their lives in ceasefire violation by Pakistan in Chambliyal sector of Samba. Three BSF jawans have been injured #JammuAndKashmir pic.twitter.com/RDUx8QxvjJ