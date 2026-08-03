बिहार स्टेट ओलंपिक गेम्स के लिए जिले के चार खिलाड़ी चयनित

बिहार स्टेट ओलंपिक गेम्स के लिए जिले के चार खिलाड़ी चयनित
बिहार में पहली बार आयोजित होने जा रही बिहार स्टेट ओलंपिक गेम्स-2026 के लिए सीतामढ़ी जिले के चार एथलीटों का चयन हुआ है। खिलाड़ियों के चयन पर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतियोगिता पांच से 12 सितंबर तक पटना और राजगीर में होगी, जिसमें हजारों खिलाड़ी भाग लेंगे।
सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार में पहली बार आयोजित होने जा रही बिहार स्टेट ओलंपिक गेम्स-2026 के लिए सीतामढ़ी जिले के चार एथलीटों का चयन हुआ है। खिलाड़ियों के चयन की खबर मिलते ही जिले के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने इसे जिले के लिए गौरव की उपलब्धि बताया है। बिहार स्टेट ओलंपिक गेम्स का आयोजन पांच से 12 सितंबर तक पटना और राजगीर में होगा। प्रतियोगिता की शुरुआत 16 अगस्त से राज्यव्यापी मशाल यात्रा के साथ होगी। राज्यभर के हजारों खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बिहार टीम का चयन भी किया जाएगा। जिले से चयनित खिलाड़ियों में त्रिलोक कुमार पुरुष वर्ग के 5000 एवं 10000 मीटर दौड़, आशुतोष कुमार सिंह पुरुष वर्ग के ट्रिपल जंप, नूतन कुमार महिला वर्ग की 5000 एवं 10000 मीटर दौड़ तथा आयुष कुमार अंडर-20 वर्ग की 1500 एवं 3000 मीटर दौड़ में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उक्त जानकारी जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव संजीव कुमार ने दी है。
जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन समेत जनप्रतिनिधियों ने जतायी खुशी, दी बधाई
बिहार स्टेट ओलंपिक गेम्स के लिए सीतामढ़ी के चार खिलाड़ियों के चयनित होने पर जिला एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने खुशी व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी है। संघ के जिलाध्यक्ष अभय प्रसाद, सचिव संजीव कुमार आदि लोगों ने कहा है कि जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलने पर यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। वहीं सांसद देवेश चन्द्र ठाकुर, विधायक सुनील कुमार पिन्टु तथा रीगा विधायक बैधनाथ प्रसाद ने भी चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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