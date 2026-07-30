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दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में चार पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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बिलारी थाना क्षेत्र में दहेज के लिए मानसिक प्रताड़ना देने का मामला सामने आया है। रुखसाना ने अपनी बेटी निशा की शादी के बाद उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि उन्होंने दहेज मांगने के लिए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में चार पर मुकदमा

दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलारी थाना क्षेत्र के गांव ग्वारऊ की रहने वाली रुखसाना पत्नी जहीर ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी इसी साल 1 जून को जिला संभल के थाना बनियाठेर के आसिम पुत्र भूरा से की थी। निकाह के बाद उसे मानसिक रूप से परेशान करने लगे, कहा कि अपने पिता से पांच लाख लाकर दो,लड़के को कारोबार करायेंगे। जब मना किया तो बुरी तरह से परेशान करने लगे। 24 जुलाई को उसकी बेटी निशा के साथ काफी मारपीट की।

जिससे उसके चोटें आई और पहने हुए कपड़ों में धक्के देकर घर से निकाल दिया, कहा कि तुझे तीन तलाक दे देंगे। या जिंदा जलाकर मार देंगे। उसकी बेटी ने अपने भाई को फोन किया। जिसके बाद भाई उसे घर लेकर आ गया। मामले में तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

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