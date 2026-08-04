साइबर ठगी के आरोप में चार आरोपी गिरफ्तार
फरीदाबाद के एनआईटी साइबर अपराध थाना की टीम ने साइबर ठगी के चार मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी हरदीप सिंह को चालान के नाम पर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों में इंस्टाग्राम पर ठगी करते हुए 47 हजार से ज्यादा रुपये निकालने वाले अरुण और केशव शामिल हैं।
फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। साइबर अपराध थाना एनआईटी की टीम ने साइबर ठगी के अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें एक आरोपी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के आरोप में दबोचा गया है। राजीव कॉलोनी, बल्लभगढ़ निवासी व्यक्ति के साथ चालान के नाम पर हुई ठगी के मामले में उत्तराखंड के पहाड़गंज निवासी हरदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। पर्वतीया काॅलोनी निवासी महिला को इंस्टाग्राम पर जन्मदिन का गिफ्ट भेजने का झांसा देकर महिला से 47 हजार 200रुपये की साइबर ठगी के मामले में चरखी दादरी के झिंझर गांव निवासी अरुण और झज्जर के सफीपुर गांव निवासी केशव को गिरफ्तार किया है।
उधर, सेक्टर-46 निवासी प्रकाशन कंपनी की संचालक को डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ तीन लाख 70 हजार की साइबर ठगी के मामले में यूपी के लखनऊ वजीरबाग निवासी मोहम्मद फैजान खान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बैंक खाताधारक है।
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