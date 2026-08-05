नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के चार आरोपी गिरफ्तार
नसीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन नाबालिग दलित बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बच्चियों के साथ जातिसूचक गालियां दीं और उन्हें सड़क से खींच लिया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।
परशदेपुर संवाददाता। नसीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल से घर लौट रही तीन नाबालिग दलित बच्चियों के साथ कथित छेड़छाड़, जातिसूचक गालियां देने और मारपीट के मामले में पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, हरिनाथ मेमोरियल स्कूल, मऊ (थाना डीह) से घर लौट रही तीन नाबालिग बच्चियों को रास्ते में आदिल पुत्र मगरे, पप्पू उर्फ मौलाना, मुर्तजा तथा उसके भाई, निवासी पूरे शिवप्रसाद मजरा महमदपुर नमकसार, थाना नसीराबाद ने रोक लिया।
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बच्चियों के साथ अभद्रता की, जातिसूचक शब्द कहे, उन्हें सड़क से नीचे खेत की ओर खींच ले गए तथा छेड़छाड़ और मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एक पीड़िता के चाचा के साथ भी आरोपियों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप है, जिससे वह घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सोनकर ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी सलोन द्वारा की जा रही है।
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