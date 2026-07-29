मांडू में पीसीसी सड़क योजना का विधायक ने किया शिलान्यास
मांडू विधायक निर्मल महतो ने एन एच 33 फागू दोहर से मनोज साव पीसीसी पथ का शिलान्यास किया। इस निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। विधायक ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात की।
मांडू, निज प्रतिनिधि मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने बुधवार को डीएमएफटी फंड से निर्माण कार्य होने वाले एन एच 33 फागू दोहर से मनोज साव पीसीसी पथ का विधिवत पूजा-अर्चना के साथ शिलान्यास किया। पीसीसी पथ के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने के साथ क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। मौके पर विधायक निर्मल महतो ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क निर्माण से लोगों की आवाजाही आसान होगी और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
उन्होंने संबंधित संवेदकों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुखिया बैजनाथ राम, अनीता देवी, उपमुखिया पंकज कुमार गुप्ता, आजसू कार्यकारी अध्यक्ष रामवृक्ष महतो,विधायक प्रतिनिधि बालेश्वर भुईयां,नवरत्न कुमार मंडल, रोहित कुमार, अजित कुमार, पवन कुमार, गोपी साव, प्रकाश नारायण, अजय कुमार समेत काफी संख्या में महिला पुरुष समेत अभिकर्ता उपस्थित थे।
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