भाषा-गणित शिक्षण की गतिविधियों का कराया अभ्यास
जहानागंज में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। पहले दिन, एआरपी प्रशिक्षकों ने शिक्षकों को भाषा और गणितीय कौशल के विकास पर जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पढ़ाई का आधार मजबूत करना है। प्रशिक्षकों ने कक्षा शिक्षण में एफएलएन के उपयोग के तरीकों पर चर्चा की।
जहानागंज, हिन्दुस्तान संवाद। ब्लॉक संसाधन केंद्र जहानागंज में सोमवार को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉकस्तरीय पांच दिवसीय एफएलएन (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पहले दिन एआरपी प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षकों को बुनियादी भाषा एवं गणितीय दक्षताओं के विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में एआरपी प्रशिक्षक श्याम शरण सिंह, मनीष मिश्रा, जय सिंह एवं रागिनी सिंह ने शिक्षकों को एफएलएन प्रशिक्षण के उद्देश्यों, उसकी उपयोगिता और कक्षा शिक्षण में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के तरीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने कहा कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी समझ को मजबूत करना है, ताकि आगे की शिक्षा के लिए उनकी नींव मजबूत हो सके।
प्रशिक्षक जय सिंह ने कक्षा चार की वीणा एवं गणित मेला विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर आलोक सिंह, प्रकाश चौबे, शीतला प्रसाद सिंह, धर्मेंद्र यादव, नीलम सिंह, मेधा श्रीवास्तव, जीव सिंह, उर्मिला राय, सुनीता सिंह, विजय मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
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